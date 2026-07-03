J1町田は3日、26〜27シーズン開幕を前にキックオフミーティングを町田市内で開催し、浦和MF松尾佑介（28）の加入と、FWミッチェル・デューク（35）の復帰がサプライズで発表された。背番号は松尾が14、デュークは前在籍時と同じ15をつける。松尾は20年に横浜FCでプロ入りし、22年から下部組織で育った浦和に加入。23年には期限付き移籍でベルギー1部ウェステルローでもプレーした。元オーストラリア代表のデュークは23年から