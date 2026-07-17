大阪府貝塚市の中学校でスプレーがまかれ子どもと大人あわせて21人がケガをした事件で、警察は15歳の男子生徒を傷害容疑で緊急逮捕しました。 17日午前１０時半すぎ、大阪府貝塚市東山の貝塚市立第３中学校で、「敷地内で誰かがスプレーをまいた。負傷者がいる」と消防に通報がありました。 消防によりますと、少なくとも子ども１７人と大人４人のあわせて２１人がケガをしているということです。 ２１人はいずれも