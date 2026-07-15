◆米大リーグナ・リーグ―ア・リーグ（１４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３６）が１４日（日本時間１５日）、ナ・リーグの「３番・一塁」で先発出場。１打数無安打１四球で自身１０度目のオールスターを終えた。この日の選手ミーティングではフリーマンが話す機会があったという。「最初に僕が話して、そのあとブライス（ハーパー）、それからクリス