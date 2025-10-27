由伸が快投を同僚と祝福【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）ドジャースの山本由伸投手が25日（日本時間26日）、敵地で行われたワールドシリーズ第2戦で完投勝利を飾った。試合後、マウンド付近で見せた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手との“2秒間”が注目を集めている。山本は最後の打者を打ち取ると、チームメートと歓喜のハイタッチ。続々と歩み寄る仲間に笑顔を見せていた。その中でキケ