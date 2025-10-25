私（ユイ）は、社会人になってまだ数年です。社会の一員として働くことの厳しさを日々感じながら過ごしています。彼氏のマサキとは、大学時代から付き合っています。もう少しお互いの仕事が軌道にのってきたら、結婚も考えていこうねと話していました。そんなある日、マサキとデートで行った動物園で、泣いてケガをしている小さな子どもに出くわします。とっさに「助けないと」と思ったのですが、隣にいた男の人の口から思いがけな