今季1Aで開幕を迎えたイェサベージがWS初戦先発の大役【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間25日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。第1打席はトレイ・イェサベージ投手のスプリットを振らされ空振り三振に倒れたが、この瞬間にスタンドでは右腕の家族が狂喜乱舞の様子。ファンも「ご家族大興奮w」「家