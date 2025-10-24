園田、姫路競馬を主催する兵庫県競馬組合は２４日、２０２２、２３年と地方競馬全国協会（ＮＡＲ）の年度代表馬に輝き、先日引退を発表したイグナイター（牡７歳、園田・新子雅司厩舎）の引退式を１１月６日、園田競馬場の西ウィナーズサークルで行うと発表した。引退式は最終レース終了後の１６時５０分ごろから始まり、１７時１５分ごろに終了を予定している。◇イグナイター父エスポワールシチー、母ビアンコ（父ウォーニ