大谷は1試合3本塁打＆10奪三振無失点「たくさんの人に思い出作りを」【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手」で投打同時出場。投げては7回途中10奪三振2安打無失点、打ってはポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打の大暴れでチームを2年連続のワールドシリーズに導いた。試合後、デーブ・