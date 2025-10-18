独ベルリンに設置された平和の少女像が約5年で強制撤去された。設置団体は行政当局から少女像の返還を受けた後、また別の場所を探す計画だ。在独市民団体コリア協議会によると、ベルリン・ミッテ区庁は17日午前7時（現地時間）、警察と業者を動員して管内公共敷地にあった少女像を撤去した。14日に撤去命令効力の停止を求めるコリア協議会の仮処分申請が裁判所で棄却されてから3日後だ。コリア協議会は区庁の撤去圧力に対し、少女