GiRLS by PEACH JOHNから、世界中で愛されるハローキティとのスペシャルなコラボコレクションが登場♡クラシカルなデザインにガーリーな遊び心をプラスした全4型は、ランジェリー3種とルームウェア1種のラインナップ。どれもハローキティの魅力をぎゅっと詰め込んだ限定デザインです。9月24日(水)より公式通販サイトおよび全国の店舗にて発売スタート♪ ハローキティ×GiRL