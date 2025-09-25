【物の手放し方まとめ】捨てる・売る・あげるのメリットデメリットを理解して、要らない物をスムーズに手放すコツ──このテーマで動画を公開したのは、片づけライフコーチのパンダみゆき氏。動画では、片付けられずに悩む人々に向けて「捨てる・売る・あげる」を上手に使い分けることで、不要な物を1日でも早く手放し、“家も心も軽くなる”ためのコツを語り尽くした。 「片付けは取捨選択。自分が持つも