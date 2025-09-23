TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』が、2026年に放送されることが決定。黄玲琳役を石見舞菜香、朱慧月役を川井田夏海が担当することが決定し、ティザービジュアル第2弾と玲琳・慧月のキャラクターボイスを使用した解禁映像が公開された。聡明で美しく誰からも愛されていて、『殿下の胡蝶(こちょう)』と呼ばれている黄玲琳と、劣等感が強く、卑劣な言動から悪女と呼ばれ皆から嫌われている朱慧月。