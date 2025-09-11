【北京＝照沼亮介】中国自動車工業協会が１１日発表した８月の中国新車販売台数（輸出向け含む）は、前年同月比１６・４％増の２８５万台だった。大手メーカーによる新型電気自動車（ＥＶ）の投入に加え、政府の買い替え支援策が追い風となり、ＥＶなどの新エネルギー車が２６・８％増の１３９万台と大幅に伸びた。輸出向けは１９・６％増の６１万台だった。協会幹部は１１日の記者会見で「業界全体の『（過度な価格競争であ