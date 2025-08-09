ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > 元K-POPアイドル、物議を醸した「露出衣装」について3年越しの釈明 アイドル 韓国 海外・国際ニュース スポーツソウル日本版 元K-POPアイドル、物議を醸した「露出衣装」について3年越しの釈明 2025年8月9日 11時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと K-POPグループのS.E.S.出身のシューが8日公開の動画に登場した 賭博で有罪判決を受け、自粛後の2022年にライブ配信をした件に言及 物議を醸した出演時の「露出衣装」について「服選びを間違えた」と釈明した 記事を読む おすすめ記事 ＲＩＺＩＮ無断出場でＢＤ出禁のとしぞう 衝撃懺悔の丸刈り姿で登場し謝罪 朝倉未来「負けてＲＩＺＩＮ出れないからきたの？」萩原「嘘くさい」不信感も制裁マッチ決定 2025年8月8日 23時50分 ナ・イヌの韓国語講座に反響「サイコーすぎませんか!!」「次回のレッスン、楽しみに待ってまーす」 ドラマ『初恋DOGs』公式SNSで 2025年8月5日 20時30分 パワーパフ ガールズ×SKINNYDIPのコラボが最高にかわいい♡ 2025年8月5日 19時0分 “北の妖精”が銀座で返り咲き・羽澄まり、キャバ嬢引退から復帰した理由 人気YouTuberが同級生…ステージでの再会エピソードも【モデルプレスインタビュー】 2025年8月8日 18時0分 宮野真守、新曲「ジャンプしてみて」MV公開 『地面師たち』で話題のアントニーとコミカル共演 6年ぶり海外公演も発表 2025年8月8日 19時40分