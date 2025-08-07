野球をやらない子供たちが増えている。スポーツライターの上原伸一さんは「今の時代、子供に野球をやらせるためには親の経済的、時間的余裕が必要なのはもちろん、理不尽にも耐える覚悟がないといけない」という――。写真＝iStock.com／Willard※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Willard■少子化のスピードを上回る子供の野球離れ野球は古くから「国民的娯楽」として日本人に親しまれてきた。いまもプロ野球人気は高く、