ウクライナ保安庁（ＳＢＵ）の職員を射殺し逃走する容疑者を捉えたとされる映像。画像はＳＮＳの動画から取得/Ukrainska Pravda/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナ保安庁（ＳＢＵ）の職員が１０日、首都キーウで射殺された。当局は暗殺との見方を示している。ＳＢＵの広報担当者はＣＮＮに対し、捜査が進められていると説明したが、職員の身元に関する詳細は明らかにしていない。事件の様子が映っているとされる無音の防犯カメラ映像が