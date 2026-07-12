１１日、渋川市の障害者支援施設に入所する男が別の入所者を暴行し殺害しようとしたとして、警察は、４０歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは渋川市の障害者支援施設しきしまに入所する無職の武田浩志容疑者（４０）です。 警察によりますと、武田容疑者は１１日午前４時半ごろ同じフロアに入所する４０歳の男性の首や腹を両足で踏みつけるなど