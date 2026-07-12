茨城県筑西市で11日、横断歩道を渡っていた84歳の女性がひき逃げされ死亡した事件で、警察は26歳の男を逮捕しました。職業・不詳の秋元秀基容疑者（26）は11日午後、筑西市の路上で軽ワゴン車を運転中、横断歩道を渡っていた谷中登茂子さんをはねて死亡させそのまま逃走した疑いがもたれています。警察官が茨城県内で、フロントガラスが割れ、事故の痕跡のある車を見つけて職務質問したほか、防犯カメラ映像などから秋元容疑者の関