モデルでタレントの山田優（40）が、26日配信のABEMAオリジナル番組『さよならプロポーズ via スペイン』第6話にスタジオゲストとして初登場。番組内では、自身の結婚のきっかけや出産・育児に対する思いを赤裸々に語った。【写真】20代の同せいカップル・ケイゴ＆ヤワラが真剣に話し合う番組は、なかなか結婚に踏み切れない2組のカップルがスペインを舞台に7日間の旅を共にし、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを選択し