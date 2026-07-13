かつての基準や常識を超えた暑さ…その影響は、私たちの仕事にも。実は、国際的な医学誌「ランセット」が主導した研究によると、2024年の日本で、暑さによって働けなくなったり、作業効率が低下したりして、実質減った労働時間は、およそ29億時間になるという。東京の最高気温が31.6度となった10日、Mr.サンデーが訪ねたのは、東京都と千葉県の境を流れる江戸川に、新たな水門を造る公共工事の現場。大手建設会社・大林組が請け負