【前後編の後編／前編を読む】父には隠し子がいた…我慢ばかりの母を自由にしたかった。5歳下の妻に“母の面影”を重ねた53歳夫の静かな情熱吉永賢造さん（53歳・仮名＝以下同）は、地方の農家で、親戚に囲まれて育った。父には隠し子がいたが、母は文句を言わず、夫やその家族のために自分を犠牲にしているように見えたという。東京の大学へ進むとき、母に「一緒に行こう」と賢造さんは誘ったが、母は静かに拒否。会社員として