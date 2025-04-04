うつ病はストレス社会において決して珍しい病気ではありません。性格や生活習慣など、様々な要因が影響し、誰でも発症する可能性があります。しかし、早めにリスクを把握し適切な対策をとることで、症状の悪化を防ぐことができると専門家は言います。そこで今回は、うつ病になりやすい人の特徴や、気づきにくい症状、セルフチェックの方法などについて、日本精神神経学会専門医・指導医の種市摂子先生に詳しく解説していただきまし