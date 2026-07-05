コールセンターではクレーム対応も多い。理不尽な要求や暴言に晒されて苦しむオペレーターもいる。投稿を寄せた50代男性は、かつて大手家電量販店の本店のコールセンターに勤務していた。本部が同じ地区にあるため、「本店に電話すればなんとかなるだろう」と考えた顧客からの連絡が全国から集中し、「他県の電話はほぼクレーム」という有様だったという。「店舗に爆弾をしかけた」「死ね！」は日常茶飯事当時のやばい状況をこう明