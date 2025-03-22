米国のドナルド・トランプ大統領が２１日（現地時間）、テスラ（Ｔｅｓｌａ）のイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）が率いる政府効率化省（ＤＯＧＥ）に連邦政府の情報アクセス権を付与する内容の行政命令に署名した。テスラの電気自動車（ＥＶ）を攻撃する犯罪に対しても「エルサルバドル監獄に送られる可能性もある」と脅した。ロイター通信によると、ホワイトハウスはトランプ大統領がこの日、浪費と詐欺を防ぐために連邦