2025年のメジャーリーグ「東京シリーズ」が大団円を迎えた。ドジャースとカブスによる開幕シリーズ。日本人選手総勢5人が登場した東京シリーズは興行的にも大成功を収めた。平均視聴率（日本テレビ、関東地区）は、開幕戦が31.2%（世帯）、第2戦も29.5%（同）。2日連続の30%超えとはならなかったが、インパクト十分の数字を残した。◆ドジャース一色の報道に賛否の声そして“フィーバー”はシリーズ終了後も続いた。翌朝のス