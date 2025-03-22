◆オープン戦ロッキーズ４―３エンゼルス（２１日、米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールズアットトーキングスティック）エンゼルスの菊池雄星投手が２１日、ロッキーズとのオープン戦に先発し、６回途中まで４安打１失点２四球５奪三振と好投した。試合は４―３でサヨナラ負けした。初回を三者凡退で立ち上がると、四死球こそあるものの３回２死までノーヒット。その後四球と安打、失策で２死満塁とされたが、