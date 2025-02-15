実業家でＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動中の前澤友作氏が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。またまた超高額なスーパーカーを納車したことを明かした。今月１日にフランスの高性能スポーツカーメーカー「ブガッティ」の新車をオプション込みで７億円で購入したことを明らかにし、大きな話題を呼んだ前澤氏。さらに８日には限定生産されたというメルセデスベンツの新車「ＡＭＧＯＮＥ」を約５億円で納車。異次元の