前参院議員の蓮舫氏（57）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2024年7月の東京都知事選に立候補した同氏の選挙事務所に金銭を要求する手紙を送りつけていた52歳の男を警視庁が強要未遂の疑いで逮捕したとの記事を引用し、脅迫文を受けていたことを明かし「本当は怖くて仕方ありませんでした」と報告した。 【写真】東京都知事選で第一声を上げた蓮舫氏 蓮舫氏は「演説の背中に、握手して回る時に両手首を掴まれ引