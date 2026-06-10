立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年6月10日にXで、高市早苗首相陣営による「中傷動画」作成疑惑をめぐり、高市首相が動画制作者とされる男性との面識を否定する際の発言について、「そりゃないですよ、総理」などと言及した。高市首相と「名刺を交換したことはありません」25年10月の自民党総裁選で、高市陣営側の相談によって対立候補を中傷する動画が大量に作成・配信されていたとする週刊文春の報道を発端とした疑惑について、高