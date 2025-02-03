長谷川豊氏（2018年10月撮影）日刊スポーツ

長谷川豊氏、動画で古巣フジの上納文化明かし炎上「ものすごい罪悪感」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「フジテレビに上納文化はあります」などとYouTube動画で語った長谷川豊
  • 「こんなにご迷惑をおかけすると思っておらず」とXに投稿
  • 「ものすごい罪悪感です」と、現在の心境をつづった

◆フジに関する発言に長谷川豊氏が言及

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