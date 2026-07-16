小泉チルドレンとして話題を集め、最近はテレビなどで活躍するタイゾーさん。「実は『投資家・杉村太蔵』は“超一流”だと自負しています」。今週発売の「週刊文春」では、その投資術を特別に披露してくれました。一部を抜粋して公開します。（全文は「週刊文春 電子版」でも配信中）【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆「政治家として国会では鳴かず飛ばずでした。テレビの仕事を自己採点してもいいんだか悪いんだか分か