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新潟で15歳男子中学生が学校を出た後に行方不明 家族が情報求める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 新潟県長岡市の15歳の男子中学生が3日から行方不明になっている
  • 午前11時ごろに学校を出ており、家族は写真を提供し情報を求めている
  • 少年は身長165センチほどで、白いパーカーと黒い学生ズボンを着用していた
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