増えない給与に止まらぬ値上げ、さらには地震や酷暑、豪雨などなど……考えはじめるとキリがない生活への不安。こんな“生き辛い”現代の日本で暮らす20代〜50代の男女4人に、それぞれの生活状況や経済的事情について“赤裸々”に語ってもらいました。ルポライター増田明利氏の著書『お金がありません17人のリアル貧困生活』（彩図社）より、詳しくみていきましょう。ハイソな人は下々の暮らしなんて想像できない…相次ぐ値上げ