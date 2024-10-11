［北中米W杯アジア最終予選］日本 ２−０ サウジアラビア／10月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム81分、伊東純也の正確なCKに、途中出場のFW小川航基がドンピシャのヘッドで合わせる。スコアは２−０。試合の流れを考えると、この瞬間に事実上勝負は決した。サウジアラビアのファンもそれを悟ったのだろう。５万以上の観客（公式記録は５万6283人）が一斉に席を立ち、帰り始めたのだ。【画像】日本代表