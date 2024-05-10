K-POPアイドルが、アイドルの音楽番組活動の“悲惨な現実”を暴露した。【注目】「最低賃金すら…」K-POPアイドルが志望生に警告ボーイズグループVICTON出身のド・ハンセ（26）は最近、ファンプラットフォームを通じて「音楽番組はとても良いが、あまりにも採算が合わない」と主張した。彼は「第2世代の先輩たちのように、音楽番組に出たからと途方もない広報効果があるわけでもない。音楽番組を1週間、回るために1000万ウォン（