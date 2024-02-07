会社が法人契約していたクレジットカードを私的に使ったとして、警視庁は７日、自動車大手「ホンダ」元社員の男（３３）（東京都台東区）を背任容疑で逮捕した。警視庁は２０１８年８月以降、約５０００回にわたり法人カードの私的利用を繰り返し、インターネットのライブ配信者への「投げ銭」や旅行などで計約７０００万円を使い込んだとみている。発表によると、男はホンダに在職中の１９年４月〜２２年１２月、法人契約のク