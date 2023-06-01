米女子プロゴルフツアーメジャー第4戦 岩井明愛は通算10アンダーに

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米女子ゴルフエビアン選手権第2日が10日にフランスで行われた
  • 岩井明愛は通算10アンダーで2位に後退し、首位と1打差の状況にある
  • 初日に最少タイの63をマークし、上位で決勝ラウンドへ進んでいる
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