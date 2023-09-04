¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¹Í¤¨¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤ÎÃÌÏÃ¤òÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤¬ÊóÆ»ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬10Æü°ÊÆâ¤Ë»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¤·¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Åê¼êÅÐÈÄ¤ÏÍèµ¨¤âÀäË¾¡£Æ±»æ¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë·ÀÌó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤â¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÂçÃ«¤¬UCL¡ÊÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¡Ë¤Î