フジテレビ「有吉の夏休み２０２３密着７７時間ｉｎＨａｗａｉｉ」が２日、放送され、タレント有吉弘行が、タレントでＹｏｕＴｕｂｅｒのフワちゃんの本名を明かす場面があった。有吉が田中卓志、吉村崇、みちょぱら気心知れた仲間と夏休みをハワイで過ごす様子を密着するバラエティー。最高級イタリアンで食事をとる場面がオンエアされた。有吉は、番組前半で、フワちゃんの実家にお中元を贈ったが受け取っていないんじ