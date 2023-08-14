元モーニング娘。でタレントの加護亜依（35）がハイブランドに身を包んだ、美ボディ際立つ水着ショットを披露。ファンから絶賛の声が寄せられている。【映像】加護亜依の水着姿（複数カット）加護は13日、Instagramで「綺麗な青空、海に癒やされています。子どもたちは合宿やサマーキャンプから帰ってきたし、お仕事が一段落したし、やっとみんなで夏休みを満喫出来ています」とつづり、ヴェルサーチェとフェンディがコラボレ
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