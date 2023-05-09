大学野球での思わぬ行為が話題に大リーグが盛り上がっている米国で、大学野球の思わぬ退場劇が話題になった。本塁打を放った打者が、ホームイン後に宣告される実際の映像を米メディアが公開。ツイッター上では「審判は正しい」「これは何も問題ない」などと様々な意見が飛び交っている。思わぬ形で退場となったのは、ガステイバス・アドルファス大のD.サインズ外野手だった。2点を追う3回、高めの球を豪快に左翼席へ運ぶと、一