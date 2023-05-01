4月17日に“W不倫疑惑”が報じられた『ゴゴスマ-GO GO!Smile!-』（CBCテレビ・TBS系）の上路雪江リポーター（48）。「ゴゴスマ」では水・金曜を担当していたが、報道後は1度も出演することはなかった。報道直後の19日に、本誌は番組を制作するCBCテレビを取材している。だが、上路の欠席理由については「『ゴゴスマ』の方ではわかっておりませんので、（上路の）事務所の方にお願いします」との返答だった。彼女の処遇に注目が集ま