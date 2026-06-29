デジオン、アジア最大級の宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」に出展

株式会社デジオン

株式会社デジオン（本社：福岡市早良区、代表取締役社長：佐野 功、以下、デジオン）は、2026年7月6日（月）～9日（木）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催される、アジア太平洋地域を代表する商業宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2026」（主催：一般社団法人SPACETIDE）に、福岡県共同ブースの出展企業として参加することをお知らせいたします。

当日は、デジオン独自の生成AIによる衛星画像ビジュアライゼーション技術「DiXiM Imaging AI」のコアテクノロジーや、その社会実装の第一弾である農地情報調査支援サービス「イナリス（INALIS）」のデモ展示など、衛星データビジネス市場において「利活用のラストワンマイル」を担うデジオンの取り組みの現在地点をご紹介いたします。是非ご来場ください。

■ 出展概要

■ 展示内容

- 会期：2026年7月6日(月) ～ 9日(木)- 会場：虎ノ門ヒルズフォーラム (東京都港区虎ノ門1-23­-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 4階・5階)- 出展場所： 福岡県共同ブース内- URL：https://events.spacetide.jp/event/Tide2026/summary

デジオンブースでは、生成AIの進化によって従来の限界を超えた衛星データのビジュアライゼーション環境を提供する「DiXiM Imaging AI」の以下のコア技術を紹介いたします。

SARVision（SAR画像の光学画像化技術）独自の生成AIモデルによってSAR画像を光学画像化

雨天や夜間でも天候に左右されずに地表を観測できる一方で、白黒で視認性が低く専門知識がなければ判読が難しかったSAR（合成開口レーダー）画像を、デジオン独自の生成AIモデルによって「視覚的に直感的なカラー光学画像」へと変換します。

専門家でなくても直感的な状況把握が可能となり、ビジネスや行政のあらゆる現場における迅速な意思決定（遠隔監視・インフラ管理等）を支援します。

HyperVision（光学画像のAI超解像化技術）独自生成AIモデルによって衛星光学画像を高精細化

比較的安価に、かつ高頻度で調達可能な中分解能（2.5m～3m級）の光学衛星画像を、独自生成AI技術によって最大4倍（62.5cm相当）に高精細化します。

一般的な画像ではボヤけてしまい判別困難だった境界線や細部の状態をくっきりと再構成し、オフィスにいながらにして正確な目視確認を可能にします。

技術実装製品のデモ展示

「DiXiM Imaging AI」の超解像技術を実装し、すでに劇的な成果を挙げているファーストソリューションが、自治体・農業委員会向けの農地情報調査支援サービス「イナリス（INALIS）」です。

福岡県飯塚市役所様のご協力のもとで実施した実証実験では、従来の紙ベースの調査と比較して「調査作業時間 81%削減」、さらにはNASA-TLXによる評価で「主観的作業負荷（ストレス値）約50%軽減」という、行政実務における驚異的なDX効果を実証いたしました。

衛星データの活用により、農地調査工数を80%以上削減

デジオンは、宇宙技術の「専門知」を、「誰でも・素早く・簡単に」判断できるアプリケーションの形に翻訳して届けることで、高度技術の社会実装を推進してまいります。

●株式会社デジオンについて

株式会社デジオンは、ネットワーク、マルチメディア、セキュリティに強みを持つソフトウェア開発メーカーであり、特に、ホームネットワーク分野において同社製品ブランドであるDiXiMによって確固たる地位を築いたリーディングカンパニーです。1999年に設立。福岡本社のほか、東京にブランチオフィスを設け、その製品は日本および海外のモバイル機器・家電機器・パソコンメーカーでご採用いただいています。 詳細は、https://www.digion.com をご覧ください。

●関連リンク

- DiXiM Imaging AIについて（https://www.digion.com/business/space/）- 農地情報調査支援サービス「イナリス(TM) powered by DiXiM Imaging AI」（https://www.digion.com/product/inalis/）

●商標について

- デジオン、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。- その他、記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。