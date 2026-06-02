【稲毛店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 稲毛店～新メニュー 整体骨格コースキャンペーン～
【稲毛店】
オープン記念「新メニュー 整体骨格コースキャンペーン」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 稲毛店
https://mominotakumi.com/shop_inage.html
■住所
千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目７－１２ 市原ビル 4F
JR総武線「稲毛駅」東口徒歩1分、イオンに向かう道の松屋さん正面、吉野家さん隣の1Fがパスタ屋さん、2Fに美容室、3Fに歯科医院の入ったビルの4Fとなります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 稲毛店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
新メニュー 整体骨格コースキャンペーン
下記、もみの匠稲毛店のURL
https://mominotakumi.com/shop_inage.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350973/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 稲毛店です。
もみの匠 稲毛店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 稲毛店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_inage.html
稲毛店
「新メニュー 整体骨格コースキャンペーン」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 稲毛店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年6月26日オープン予定！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年4月3日オープン！
店 舗 名：もみの匠 稲毛店
所 在 地：〒263-0043
千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目７－１２ 市原ビル 4F
電話番号：043-256-0022
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit_inage.html#oubo
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
オープン記念「新メニュー 整体骨格コースキャンペーン」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 稲毛店
https://mominotakumi.com/shop_inage.html
■住所
千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目７－１２ 市原ビル 4F
JR総武線「稲毛駅」東口徒歩1分、イオンに向かう道の松屋さん正面、吉野家さん隣の1Fがパスタ屋さん、2Fに美容室、3Fに歯科医院の入ったビルの4Fとなります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 稲毛店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
新メニュー 整体骨格コースキャンペーン
下記、もみの匠稲毛店のURL
https://mominotakumi.com/shop_inage.html
こんにちは、もみの匠 稲毛店です。
もみの匠 稲毛店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 稲毛店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_inage.html
稲毛店
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【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年6月26日オープン予定！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年4月3日オープン！
店 舗 名：もみの匠 稲毛店
所 在 地：〒263-0043
千葉県千葉市稲毛区小仲台２丁目７－１２ 市原ビル 4F
電話番号：043-256-0022
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit_inage.html#oubo
ホームページよりご予約可能
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