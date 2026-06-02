譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、自動車業界の承継を支える「自動車M&A総合センター」を開設

株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、自動車業界に特化したM&A・事業承継の相談窓口「自動車M&A総合センター」を開設しました。

対象は、自動車整備工場、中古車販売店、鈑金塗装工場、部品卸、レンタカー、リース、EV・モビリティ関連サービスなどの自動車関連事業です。

自動車M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://car-ma-center.jp/

■開設の背景

自動車関連事業では、後継者不在、人材採用、設備更新、EV・デジタル化への対応など、経営者が一人で抱えやすい課題が増えています。

また、地域顧客や法人取引先との関係、従業員への説明、在庫や保証対応、許認可の引継ぎなど、財務数値だけでは判断しにくい論点も多くあります。

こうした状況の中で、M&Aや事業承継を検討したいと考えても、手数料負担や情報開示への不安から、相談をためらう経営者も少なくありません。

自動車M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、まずは譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

自動車M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、譲れない条件、秘密保持の範囲を整理し、選択肢を確認できます。

■自動車業界のM&Aで整理すべき論点

自動車業界のM&Aでは、売上や利益だけでなく、現場の運営情報が企業価値や承継後の安定運営に大きく関わります。

主な確認項目は以下の通りです。

・認証工場、指定工場、整備士体制

・リフト、検査ラインなど設備の稼働状況

・車検、点検の継続顧客

・法人契約、口コミ、地域商圏

・中古車在庫、仕入れルート、保証対応

・保険会社、部品卸、取引先との関係

・従業員説明、顧客案内、買収後の運営移行

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■自動車M&A総合センターで支援すること

自動車M&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・事業概要、財務、設備、人員、在庫、許認可、顧客基盤の整理

・買い手候補の探索

・面談、条件整理

・契約、引継ぎ、従業員説明、顧客説明の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：自動車M&A総合センター

URL：https://car-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、条件整理

対象：自動車整備工場、指定・認証工場、中古車販売店、新車販売代理店、鈑金塗装工場、部品卸、タイヤ販売、レッカー・ロードサービス、レンタカー・リース、EV・電装関連など

特徴：自動車業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351111/images/bodyimage1】

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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