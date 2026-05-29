株式会社文化工房は、『東京六大学野球100周年記念史－神宮で紡いだ百年の軌跡―』を2025年12月に発売いたしました。

大学最古のリーグとして日本野球界をリードしてきた、東京六大学野球連盟結成100周年を記念し、慶應義塾、早稲田、明治、法政、立教、東京の6大学による1世紀にわたる歴史をまとめたファン必携の1冊。

東京六大学野球100周年記念史

創部以来、各校野球部に在籍した部員は総勢1万3千人。その全部員の名前と出身校を、100年分のリーグ戦の全スコア、ベストナイン、首位打者とともに収録。



Legends 神宮の杜



スコア表



この1冊で、東京六大学野球リーグの歴史がわかる永久保存版です。

好評につき、このたび重版が決定し、6月上旬より、書店、ネット書店で購入が可能です。

【本の内容】

・ Legends神宮の杜～100年の名場面・名選手・名監督～

長嶋茂雄(立) 井手峻(東) 江川卓(法) 高橋由伸(慶) 和田毅(早) 宗山塁(明)…

・ レジェンド始球式

・ 東京六大学野球百景 ～100年目の風景～

・ われらの神宮賛歌(六大学ＯＢ座談会)

野口裕美(立) 阿久根謙司(早) 上田和明(慶) 広澤克実(明) 大越健介(東) 秦真司(法)

・ 100年の軌跡(1925～2025年)

各年度の全スコアとベストナイン・首位打者、4年生部員と出身校

・ コラム「神宮六景」 関根潤三さん(法)徳武定之さん(早)ら

・ コラム「神宮モノがたり」 本塁打記録達成バットなど

・ 歴代連盟役員 監督・部長・先輩理事・審判員・公式記録員

・ 記録集

【書籍情報】

署名：東京六大学野球100周年記念史 ー神宮で紡いだ百年の軌跡ー

発売：2025年12月8日（5月29日重版出来予定）

仕様：B5サイズ／208P

流通：全国書店、ネット書店にて販売

定価：2,750円（税込）

ISBN978-4-910596-22-8