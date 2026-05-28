「K-POPを観に釜山へ」NOL World、「Busan One Asia Festival」連携パッケージを独占販売





・ AKMU, EVAN, HAECHAN(NCT), RIIZE, U-KNOW(TVXQ!)など、グローバルK-POPアーティストが集結

・フェスティバルチケットからシャトル、宿泊、釜山観光までワンストップ提供…釜山旅行商品8％特別割引も実施

ソウル（韓国）、2026年5月28日 /PRNewswire/ -- NOL Universe（代表取締役 イ・チョルウン）が運営するグローバル向け旅行・チケットプラットフォーム「NOL World」は、「2026 Busan One Asia Festival with NOL（以下、BOF）」の連携パッケージ商品を独占販売すると発表した。





BOFは、6月27日（土）から28日（日）まで、釜山アジアード主競技場で開催される釜山を代表する韓流フェスティバルであり、世界中のK-POPファンから高い注目を集めている。今年は、AKMU, EVAN, HAECHAN(NCT), Hearts2Hearts, KiiiKiii, RIIZE, U-KNOW(TVXQ!)など、グローバルファンダムを有する人気アーティストが出演予定だ。

また、ライブ公演に加え、映画・ゲーム・ウェブトゥーンなど多彩なK-コンテンツの展示や体験プログラム、ブランドポップアップゾーンも展開され、フェスティバルをさらに盛り上げる。特に今年は、NOL Universeがスポンサーとして参加し、世界中のファンが公演鑑賞にとどまらず、釜山旅行や地域文化もあわせて楽しめるよう、フェスティバル体験の拡充を図る。

NOL Worldは、釜山観光公社との協業を通じて、公演と旅行を融合したグローバル専用パッケージを展開する。公演チケットと宿泊をセットにしたホテルパッケージをはじめ、▽ソウル発・会場直行シャトル▽釜山発・会場直行シャトル▽釜山主要観光地や体験コンテンツを楽しめる「Visit Busan Pass BIG 3」利用券など、多様なオプションを用意した。

特に、今年末まで利用可能な釜山ツアー・アクティビティ商品向け8％割引プロモーションコードも提供し、公演後も釜山各地を旅行できるようにした。

NOL Universeのイ・チョルウン代表は、「BOFを訪れるグローバルファンが、公演鑑賞だけでなく、釜山の多彩な観光コンテンツまで体験できるよう、旅行とコンテンツを組み合わせた商品を企画した」とし、「今後もNOL Worldを通じて、K-コンテンツを基盤とした差別化された訪韓旅行体験を継続的に拡大していく」と述べた。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com