日本のカスタマージャーニー分析市場は、2035年までに32億1,600万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）14.7％で成長すると予測される。

日本のカスタマージャーニー分析市場は、2035年までに32億1,600万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）14.7％で成長すると予測される。