再生プラスチック用光学選別機の世界市場2026年、グローバル市場規模（シュート型、ベルト型）・分析レポートを発表
2026年5月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「再生プラスチック用光学選別機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、再生プラスチック用光学選別機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、再生プラスチック用光学選別機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は191百万ドルと評価されており、2031年には368百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は10.0％と非常に高く、資源循環や環境保護への関心の高まりを背景に急速な市場拡大が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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再生プラスチック用光学選別機は、廃プラスチックを再処理して得られる再生プラスチックを色の違いに基づいて分類する装置です。
再生プラスチックは様々な色が混在しているため、光学センサーを用いて色差を検出し、高精度で分別することが可能です。この技術により、再資源化の効率向上と品質改善が実現され、リサイクル工程において重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプはシュート型とベルト型に分類され、それぞれ処理方法や用途に応じて選択されます。用途別ではプラスチックフレークや粒子、前処理プラスチックなどに分かれており、リサイクル工程全体において広く活用されています。
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競争環境においては、Tomra、Buhler、Pellenc ST、Steinert、Satake、Redwave、Daewon GSI Co., Ltd.、MEYER、Hefei Taihe Optoelectronic Technology、Binder+Co AGなどが主要企業として挙げられます。
さらにKey Technology、Anhui Zhongke Optic-electronic Sorting Machine、Anzai、Hefei Angelon Electronics、MIHOSHIなども市場において重要な役割を担っています。各企業は選別精度や処理能力の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州ではリサイクル政策の推進により需要が高く、北米でも環境規制の強化により市場が拡大しています。
アジア太平洋地域では廃棄物処理量の増加に伴い需要が急速に拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、環境保護意識の高まり、リサイクル需要の増加、資源循環型社会の推進が挙げられます。
一方で、設備導入コストや運用コストが市場拡大の課題となっています。また、光学技術の高度化や自動化の進展により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「再生プラスチック用光学選別機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、再生プラスチック用光学選別機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、再生プラスチック用光学選別機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は191百万ドルと評価されており、2031年には368百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は10.0％と非常に高く、資源循環や環境保護への関心の高まりを背景に急速な市場拡大が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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再生プラスチック用光学選別機は、廃プラスチックを再処理して得られる再生プラスチックを色の違いに基づいて分類する装置です。
再生プラスチックは様々な色が混在しているため、光学センサーを用いて色差を検出し、高精度で分別することが可能です。この技術により、再資源化の効率向上と品質改善が実現され、リサイクル工程において重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプはシュート型とベルト型に分類され、それぞれ処理方法や用途に応じて選択されます。用途別ではプラスチックフレークや粒子、前処理プラスチックなどに分かれており、リサイクル工程全体において広く活用されています。
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競争環境においては、Tomra、Buhler、Pellenc ST、Steinert、Satake、Redwave、Daewon GSI Co., Ltd.、MEYER、Hefei Taihe Optoelectronic Technology、Binder+Co AGなどが主要企業として挙げられます。
さらにKey Technology、Anhui Zhongke Optic-electronic Sorting Machine、Anzai、Hefei Angelon Electronics、MIHOSHIなども市場において重要な役割を担っています。各企業は選別精度や処理能力の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州ではリサイクル政策の推進により需要が高く、北米でも環境規制の強化により市場が拡大しています。
アジア太平洋地域では廃棄物処理量の増加に伴い需要が急速に拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、環境保護意識の高まり、リサイクル需要の増加、資源循環型社会の推進が挙げられます。
一方で、設備導入コストや運用コストが市場拡大の課題となっています。また、光学技術の高度化や自動化の進展により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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