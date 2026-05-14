【業務提携先シーエムプラス：展示商談会出展のお知らせ】5月20日(水)～22日(金)まで幕張メッセで開催「インターフェックスWeek東京」に出展します！
5月20日(水)から22日(金)まで幕張メッセで開催される展示会「インターフェックスWeek東京」に
業務提携先:株式会社シーエムプラスが出展いたします。
＊ブース (第2回 ファーマDX EXPO 出展小間番号：19-2
(ホール4)では、「未来の製薬工場づくり～最新技術とレギュレーションの融合で次世代生産を実現～」をテーマに、製薬工場エンジニアリング、品質保証、教育訓練、AI/DXに関するサービスをご紹介するとともに、業界の課題や最新トレンドを解説するミニセッションを実施予定です。
→ シーエムプラスコーポレートサイトのニュース：https://cm-plus.co.jp/news/event/2026_0423/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349295/images/bodyimage1】
【ご来場に際してのお願い】
本展示会は 事前登録制 です。
ご来場に際しては、事前の来場登録をお願いいたします。
https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1647760310651920-TDT
また、下記講演を予定しております。
いずれも事前申込み不要でご参加いただけます。
【出展社セミナー】
■ 「建設物価高騰を乗り切る、CM方式による品質・コスト・工程の完遂術」
当社 エンジニアリング事業本部 第１プロジェクト事業部 事業部長 須賀康之
日時：5月20日(水) 11:40～12:10
■ 「GMP QAは、AIにどこまで任せられるか？～PIC/S Annex 22を踏まえて“人が砦となる”重要性～」
当社 コンサルティングサービス事業本部 シニアコンサルタント 田中良一
日時：5月22日(金) 14:10～14:40
下記製品・サービスにつきましては、デモンストレーション展示も実施予定です
pharmo.AI 製薬特化型 AIエージェント・プラットフォーム：https://pharmo.ai/
CORRESSA プロジェクト・コミュニケーション・プラットフォーム：https://corressa.com/
書籍「医薬品工場建設のノウハウ」
このほか、個別のご相談も承っております。
下記、お問い合わせください！
【お問い合わせ先】
株式会社シーエムプラス インターフェックス事務局（大谷、飯田）
TEL：045-222-8710
E-mail：info＠cm-plus.co.jp
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
業務提携先:株式会社シーエムプラスが出展いたします。
＊ブース (第2回 ファーマDX EXPO 出展小間番号：19-2
(ホール4)では、「未来の製薬工場づくり～最新技術とレギュレーションの融合で次世代生産を実現～」をテーマに、製薬工場エンジニアリング、品質保証、教育訓練、AI/DXに関するサービスをご紹介するとともに、業界の課題や最新トレンドを解説するミニセッションを実施予定です。
→ シーエムプラスコーポレートサイトのニュース：https://cm-plus.co.jp/news/event/2026_0423/
【ご来場に際してのお願い】
本展示会は 事前登録制 です。
ご来場に際しては、事前の来場登録をお願いいたします。
https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1647760310651920-TDT
また、下記講演を予定しております。
いずれも事前申込み不要でご参加いただけます。
【出展社セミナー】
■ 「建設物価高騰を乗り切る、CM方式による品質・コスト・工程の完遂術」
当社 エンジニアリング事業本部 第１プロジェクト事業部 事業部長 須賀康之
日時：5月20日(水) 11:40～12:10
■ 「GMP QAは、AIにどこまで任せられるか？～PIC/S Annex 22を踏まえて“人が砦となる”重要性～」
当社 コンサルティングサービス事業本部 シニアコンサルタント 田中良一
日時：5月22日(金) 14:10～14:40
下記製品・サービスにつきましては、デモンストレーション展示も実施予定です
pharmo.AI 製薬特化型 AIエージェント・プラットフォーム：https://pharmo.ai/
CORRESSA プロジェクト・コミュニケーション・プラットフォーム：https://corressa.com/
書籍「医薬品工場建設のノウハウ」
このほか、個別のご相談も承っております。
下記、お問い合わせください！
【お問い合わせ先】
株式会社シーエムプラス インターフェックス事務局（大谷、飯田）
TEL：045-222-8710
E-mail：info＠cm-plus.co.jp
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
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